Сделать лендинг на флексби

Необходимо разработать дизайн одностраничного сайта для стоматологической клиники. Примерно на 8-10 блоков Подробности скину в лс понравившимся кандидатам.
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Сделать лендинг для дизайна интерьера
Старый сайт https://landing.com.kg/design/ он вообще не конвертит
Нужен красивый и главное конвертирующий в заявки лендинг.
пишите цену сроки и ваши работы
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