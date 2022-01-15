Нужно сделать сайт или дизайн для сайта

Мы открываем рекламное агентство а Украине. Нам нужно сделать хороший и анимированный сайт для рекламного агентства . Если вы талантливый человек и занимаетесь только дизайном то нам нужно сделать красивый анимированный дизайн . Если вы устроите нас по сумме то мы вам предложим сотрудничество в команде на фрилансе