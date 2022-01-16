Дизайна сайта для NFT

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки716 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима разработка дизайна сайта для NFT проекта. Подробности в телеграме.

2 года назад
guest_16359750619217
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 года назад
$550
5 дней
UAH
Сделал всё на отлично. Очень рады сотрудничеству.
Сотрудничаем второй раз и снова все отлично! Спасибо за интересные проекты. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Редактирование картинки (шапки сайта)

    Нужно летний период изменить на глухую зиму, или как вариант ударил лютый мороз и все покрылось инеем... Примеры картинок прикреплены в файле... Сам сайт куда планируется данное произведение https://usadba.tomsk.ru/ Просьба, не беспокоить тем людям которые считают что они ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно сделать сайт или дизайн для сайта

    Мы открываем рекламное агентство а Украине.  Нам нужно сделать хороший и анимированный сайт для рекламного агентства . Если вы талантливый человек и занимаетесь только дизайном то нам нужно сделать красивый анимированный дизайн . Если вы ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн главной страницы сайта для программы "Ландшафтный дизайн 3D"

    Нужен адаптивный дизайн главной страницы для сайта программы «Ландшафтный дизайн 3D». Продумывать пути пользователя и структуру не нужно - только навести красоту. На главной странице планируется 8 экранов. Предположительное время исполнения - 7 рабочих ...

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо разработать дизайн одностраничного сайта для стоматологической клиники. Примерно на 8-10 блоков Подробности скину в лс понравившимся кандидатам.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов113 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать лендинг на флексби

    Сделать лендинг  для дизайна интерьера Старый сайт https://landing.com.kg/design/ он вообще не конвертит Нужен красивый и главное конвертирующий в заявки лендинг. пишите цену сроки и ваши работы

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать сайт на флексби

    Старый сайт https://landing.com.kg/ Нужно сделать более красивым и конверсионным. Бюджет минимальный, пишите ваши работы сроки и цену.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    2 года назад