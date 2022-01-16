Дизайн сайта (web-дизайн)

Необходима разработка дизайна сайта для NFT проекта. Подробности в телеграме.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, дорогой друг. Нам нужен WEB дизайнер, который сможет в текущем контексте помочь нам реализовать задачу по дизайну сайта, а в будущем будет помогать в создании других web интерфейсов, так как мы создаем продукт, который тесно связан с индустрией WEB 3.0
О НАС: Мы сильная команда IT специалистов, которая реализуют крутой международный стартап. Мы разрабатываем аппаратный кошелек для криптовалюты (холодный кошелек) hardware wallet - это аппаратный холодный кошелек для хранения криптовалюты, который включает в себя множество технологий в рамках маленького устройства похожего на банковскую карту.
• Маленькая камера
• Сенсорный дисплей e-Ink
• Беспроводная зарядка
• Литий-ионный аккумулятор сенсорный дисплей e-Ink
ЧТО УЖЕ ЕСТЬ: Первые рендеры устройства на сайте Лендинг: http://hardware--wallet.com Твиттер: https://twitter.com/hard_wallet_
ЧТО ХОТИМ: Сейчас мы ищем человека, кто сможет реализовать дизайн нового лендинга, также поможет с материалами для WEB площадок типа Твиттера. Ключевое, что мы хотим видеть это качество и скорость работы, нам важно, чтобы человек обладал хорошим опытом и отличным вкусом в теме WEB дизайна.
ИТОГ: Если тебе интересно было бы с нами взаимодействовать, то присылай свои работы и расскажи о себе, своем опыте, возможно, у тебя уже есть какие-то идеи для нас!
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужно летний период изменить на глухую зиму, или как вариант ударил лютый мороз и все покрылось инеем... Примеры картинок прикреплены в файле... Сам сайт куда планируется данное произведение https://usadba.tomsk.ru/ Просьба, не беспокоить тем людям которые считают что они ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Мы открываем рекламное агентство а Украине. Нам нужно сделать хороший и анимированный сайт для рекламного агентства . Если вы талантливый человек и занимаетесь только дизайном то нам нужно сделать красивый анимированный дизайн . Если вы ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен адаптивный дизайн главной страницы для сайта программы «Ландшафтный дизайн 3D». Продумывать пути пользователя и структуру не нужно - только навести красоту. На главной странице планируется 8 экранов. Предположительное время исполнения - 7 рабочих ...Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать дизайн одностраничного сайта для стоматологической клиники. Примерно на 8-10 блоков Подробности скину в лс понравившимся кандидатам.Дизайн сайтов113 заявокЗакрыт2 года назад
Сделать лендинг для дизайна интерьера Старый сайт https://landing.com.kg/design/ он вообще не конвертит Нужен красивый и главное конвертирующий в заявки лендинг. пишите цену сроки и ваши работыДизайн сайтов20 заявокЗакрыт2 года назад
Старый сайт https://landing.com.kg/ Нужно сделать более красивым и конверсионным. Бюджет минимальный, пишите ваши работы сроки и цену.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт2 года назад