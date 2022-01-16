Дизайн сайта (web-дизайн)

Привет, дорогой друг. Нам нужен WEB дизайнер, который сможет в текущем контексте помочь нам реализовать задачу по дизайну сайта, а в будущем будет помогать в создании других web интерфейсов, так как мы создаем продукт, который тесно связан с индустрией WEB 3.0

О НАС: Мы сильная команда IT специалистов, которая реализуют крутой международный стартап. Мы разрабатываем аппаратный кошелек для криптовалюты (холодный кошелек) hardware wallet - это аппаратный холодный кошелек для хранения криптовалюты, который включает в себя множество технологий в рамках маленького устройства похожего на банковскую карту.

• Маленькая камера

• Сенсорный дисплей e-Ink

• Беспроводная зарядка

• Литий-ионный аккумулятор сенсорный дисплей e-Ink

ЧТО УЖЕ ЕСТЬ: Первые рендеры устройства на сайте Лендинг: http://hardware--wallet.com Твиттер: https://twitter.com/hard_wallet_

ЧТО ХОТИМ: Сейчас мы ищем человека, кто сможет реализовать дизайн нового лендинга, также поможет с материалами для WEB площадок типа Твиттера. Ключевое, что мы хотим видеть это качество и скорость работы, нам важно, чтобы человек обладал хорошим опытом и отличным вкусом в теме WEB дизайна.

ИТОГ: Если тебе интересно было бы с нами взаимодействовать, то присылай свои работы и расскажи о себе, своем опыте, возможно, у тебя уже есть какие-то идеи для нас!