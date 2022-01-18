axelF2022

Даниил axelF2022

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Сверстать под битрикс

    Необходимо сверстать 7 страниц для Битрикс, используя HTML, CSS и JS. Включает адаптацию под пиксель перфект с видео наложением макета. Требуются ответы на вопросы о вашем опыте и сроках реализации.

    BootstrapCSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать из фигмы в wordpress

    Необходимо сверстать макет из Фигмы в WordPress. Ожидается качественная реализация HTML-верстки с учетом всех деталей и требований дизайна. Подходите с опытом работы с WordPress и версткой.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать интерактивную карту

    Разработать интерактивную карту на базе Яндекс карт для сайта проекта по чтению. Необходимо отобразить все зарегистрированные площадки с помощью плагина Ultimate Member. При клике на метку на карте должна открываться карточка площадки, а под картой будет список всех площадок. Требуется проработка функционала и интерфейса.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Cоздать страницу бронирования, php специалист

    $66

    Требуется разработать страницу бронирования на PHP с двумя вариантами: с личным кабинетом и без. Включите формы оплаты и проверьте возможность интеграции с WhatsApp. Подробности будут предоставлены кандидату.

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать VPN на VPS

    Требуется создать VPN сервер на выбранном VPS, настроить удаленный доступ и вывести файловый сервер наружу. Обеспечить безопасность и стабильность соединения.

    Системное администрирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн первого экрана

    Требуется выполнить редизайн первого экрана сайта с учетом актуальных трендов. Необходимо также интегрировать новый дизайн в систему WordPress с использованием Elementor. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    ElementorWordPress
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно озвучить текст, девушка

    $5

    Требуется озвучивание текста голосом девушки. Необходимо предоставить примеры работ в отклике. Озвучивание должно быть качественным и соответствовать заявленному стилю.

    Озвучивание36 заявок
    Закрыт
    3 года назад