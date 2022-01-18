Разработать интерактивную карту на базе Яндекс карт для сайта проекта по чтению. Необходимо отобразить все зарегистрированные площадки с помощью плагина Ultimate Member. При клике на метку на карте должна открываться карточка площадки, а под картой будет список всех площадок. Требуется проработка функционала и интерфейса.