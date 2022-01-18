Необходимо сверстать 7 страниц для Битрикс, используя HTML, CSS и JS. Включает адаптацию под пиксель перфект с видео наложением макета. Требуются ответы на вопросы о вашем опыте и сроках реализации.
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать макет из Фигмы в WordPress. Ожидается качественная реализация HTML-верстки с учетом всех деталей и требований дизайна. Подходите с опытом работы с WordPress и версткой.HTML-верстка39 заявокЗакрыт3 года назад
Разработать интерактивную карту на базе Яндекс карт для сайта проекта по чтению. Необходимо отобразить все зарегистрированные площадки с помощью плагина Ultimate Member. При клике на метку на карте должна открываться карточка площадки, а под картой будет список всех площадок. Требуется проработка функционала и интерфейса.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $66
Требуется разработать страницу бронирования на PHP с двумя вариантами: с личным кабинетом и без. Включите формы оплаты и проверьте возможность интеграции с WhatsApp. Подробности будут предоставлены кандидату.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать VPN сервер на выбранном VPS, настроить удаленный доступ и вывести файловый сервер наружу. Обеспечить безопасность и стабильность соединения.Системное администрирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется программист для создания веб-страницы и написания кода, который будет обрабатывать фотографии из локальной папки. Подробности будут предоставлены кандидату.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить редизайн первого экрана сайта с учетом актуальных трендов. Необходимо также интегрировать новый дизайн в систему WordPress с использованием Elementor. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется озвучивание текста голосом девушки. Необходимо предоставить примеры работ в отклике. Озвучивание должно быть качественным и соответствовать заявленному стилю.Озвучивание36 заявокЗакрыт3 года назад