Создать VPN на VPS

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок695 просмотров
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Надо создать VPN сервер, выбрать VPS для этого и вывести файловый сервер наружу, и настроить удаленный доступ на нем!

2 года назад
axelF2022
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад