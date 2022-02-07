Создать VPN на VPS

Имеется почтовый сервер: ubunu 18.04 postfix 3.3.0 На сервере настроено резервное копирование всех писем на ящики yandex.com В связи с этим имеет место быть следующая проблема: Письма с резервных ящиков от Яндекса "Undelivered Mail Returned to Sender" о том, что ...