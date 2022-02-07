Настроить небольшой проект на kubernetes

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки538 просмотров
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Требуется настроить небольшой проект на kubernetes. пишите сразу ваш телеграм

2 года назад
guest_16296314565269
2 года в сервисе
Был
2 года назад