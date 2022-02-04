Лаунчер сервера SAMP

Системное администрированиеЗакрытнет заявок620 просмотров
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Здравствуйте, нужен человек,который сможет сделать лаунчер сервера SAMP.

Примеры в Play Market: Flin RP , Online RP

Человек устанавливает приложение , устанавливает остальные ресурсы , и прямо с приложения , заходит в игру ( на мой сервер)

2 года назад
chepurnoyserg
Сергей 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад