Настроить Wordpress

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки654 просмотра
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Нужно минимально настроить вордпресс

- заголовок, описание

- тему настроить

- плагины

- настроить rss ленту для обновления контента

WordPress
2 года назад
lcp
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 дней назад