Настроить GOIP

$336
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка693 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно настроить GOIP на 8 сим-карт:

1. Настроить прием смс на sim и показать где просматривать свежие сообщения.

2. Настроить возможность выполнять USSD для sim.

3. Настроить возможность осуществлять звонки с sim по sip каналу.

Важно! Все sim-карты в роуминге, прошу откликаться на задание, если у вас уже есть успешно реализованные кейсы, где настроенное оборудование работает без перебоев.

2 года назад
guest_16434855093948
2 года в сервисе
Был
2 года назад