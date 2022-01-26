Сервис e-mail рассылок на VPS

Здравствуйте, мы ищем специалиста, который сможет настроить собственный сервис e-mail рассылок.

Мы хотим получить сервис e-mail рассылок на своем VPS. Нужно выбрать один из популярных, существующих скриптов. Установить на VPS, настроить и провести обучение менеджера по рассылкам. Научить работать именно с этим софтом. В будущем нужна будет поддержка.

Важно нас не интересует работа через (amazon ses или через любой другой вариант, например SMTP). Мы хотим всё отправлять самостоятельно и не зависеть от сторонних сервисов

Техническое задание тезисно

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Наш сервис должен поддерживать:

до 5 000 000 контактов в разных списках

до 500 списков с возможностью их сегментации

Разные домены отправки, домены должны привязываться как в сервисах рассылок через spf и прочее, возможны другие варианты. Мы должны иметь возможность выбирать домен для рассылок для каждого списка

Возможность смены IP рассылок. Не сложная процедура смены IP

Автоматизация, то есть отправка писем по расписанию. Например через 5 минут после подписки, через час, через день и т.д. До 50 писем в цепочке автоматизации

Возможность проверки наличия в списке настройки действия переноса из одной цепочки автоматизации в другую, которая настраивается внутри этой самой цепочки.

Запись контактов в списки по API

Дополнительные поля в контактах (5-10), сейчас мы используем:

Имя

фамилию

E-mail

Телефон

поле1

поле2

поле3

поле4

9. Вэбинтерфейс для работы менеджера по рассылкам