Сервис e-mail рассылок на VPS

Системное администрированиеЗакрытнет заявок594 просмотра
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Здравствуйте, мы ищем специалиста, который сможет настроить собственный сервис e-mail рассылок.

Мы хотим получить сервис e-mail рассылок на своем VPS. Нужно выбрать один из популярных, существующих скриптов. Установить на VPS, настроить и провести обучение менеджера по рассылкам. Научить работать именно с этим софтом. В будущем нужна будет поддержка.

Важно нас не интересует работа через (amazon ses или через любой другой вариант, например SMTP). Мы хотим всё отправлять самостоятельно и не зависеть от сторонних сервисов

Техническое задание тезисно

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Наш сервис должен поддерживать:

  • до 5 000 000 контактов в разных списках
  • до 500 списков с возможностью их сегментации
  • Разные домены отправки, домены должны привязываться как в сервисах рассылок через spf и прочее, возможны другие варианты. Мы должны иметь возможность выбирать домен для рассылок для каждого списка
  • Возможность смены IP рассылок. Не сложная процедура смены IP
  • Автоматизация, то есть отправка писем по расписанию. Например через 5 минут после подписки, через час, через день и т.д. До 50 писем в цепочке автоматизации
  • Возможность проверки наличия в списке настройки действия переноса из одной цепочки автоматизации в другую, которая настраивается внутри этой самой цепочки.
  • Запись контактов в списки по API
  • Дополнительные поля в контактах (5-10), сейчас мы используем:
  • Имя
  • фамилию
  • E-mail
  • Телефон
  • поле1
  • поле2
  • поле3
  • поле4
9. Вэбинтерфейс для работы менеджера по рассылкам
2 года назад
lunev_sergey
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад