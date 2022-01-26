Сервис e-mail рассылок на VPS

Есть почтовый сервер на базе Zimbra и Centos 8. При отправке писем через CRM появляется ошибка. Ошибка отправки писем через CRM - "Message failed: 421 4.4.2 zimbra.domen.ua Error: timeout exceeded" 1. Необходимо увеличить время ожидания сервера zimbra, надо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, мы ищем специалиста, который сможет настроить собственный сервис e-mail рассылок.
Мы хотим получить сервис e-mail рассылок на своем VPS. Нужно выбрать один из популярных, существующих скриптов. Установить на VPS, настроить и провести обучение менеджера по рассылкам. Научить работать именно с этим софтом. В будущем нужна будет поддержка.
Важно нас не интересует работа через (amazon ses или через любой другой вариант, например SMTP). Мы хотим всё отправлять самостоятельно и не зависеть от сторонних сервисов
Техническое задание тезисно
Наш сервис должен поддерживать:
- до 5 000 000 контактов в разных списках
- до 500 списков с возможностью их сегментации
- Разные домены отправки, домены должны привязываться как в сервисах рассылок через spf и прочее, возможны другие варианты. Мы должны иметь возможность выбирать домен для рассылок для каждого списка
- Возможность смены IP рассылок. Не сложная процедура смены IP
- Автоматизация, то есть отправка писем по расписанию. Например через 5 минут после подписки, через час, через день и т.д. До 50 писем в цепочке автоматизации
- Возможность проверки наличия в списке настройки действия переноса из одной цепочки автоматизации в другую, которая настраивается внутри этой самой цепочки.
- Запись контактов в списки по API
- Дополнительные поля в контактах (5-10), сейчас мы используем:
- Имя
- фамилию
- Телефон
- поле1
- поле2
- поле3
- поле4
- Похожие заказы
- $20Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
[url=https://stackoverflow.com/questions/70840451/vue-3-component-ssr-not-support]https://stackoverflow.com/questions/70840451/vue-3-component-ssr-not-support[/url] Суть в том что на сервере компонент не импортируеться так как он не умеет работать на стороне сервера - и я думаю что делать на стороне сервера возможно импортировать фейковый какой-то компонент чтобы не было ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $100
1. Вам нужно поставить на все (!) страницы сайта обработчик URL-параметров, задача которого сохранить {clickid} в куку пользователя на оговорённое время жизни cookie - 30 дней. 2.Для реализации правила Last Cookie Win (когда нам оплачиваются все ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Нужно помочь с настройкой Elfchat 6. Загрузил,выставил права, создал доп.папку, но окно установки не отображается. Делал всё по инструкции. Хелп миЗавершен2 года назад
Необходимо настроить конфиги для блоговЗавершен2 года назад
Есть готовый сайт под компьютерную версию нашей игры https://smartrp.by Вот сейчас нужно сделать всё тоже самое, что и там, но под мобильную версию игры, то есть на другой домен, на другую верстку (главный экран https://flopsi69.github.io/smartRP/dist/) и ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Работа срочная, после попытки почистить сервер не понимается mysql, а на другом после обнаружения вирусов вылезла 403 Сервер centosЗавершен2 года назад
Доброго времени суток. Требуется сетевой администратор. Нужно понять причину по которой не открываются порты на компьютере. Через Брандмауэр все открыто, правила созданы. Но, порты остались закрыты.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт2 года назад