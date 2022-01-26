Поднять mysql, помочь с 403

Системное администрированиеЗавершен2 заявки569 просмотров
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Работа срочная, после попытки почистить сервер не понимается mysql, а на другом после обнаружения вирусов вылезла 403

Сервер centos

MySQL
2 года назад
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
час назад
2 года назад
$100
1 день
Не первый раз работаю с Алексеем и снова на 100% доволен результатом. В очередной раз убеждаюсь в его компетентности и профессионализме. Однозначно буду обращаться в дальнейшем
Очень приятно работать, Олег - профессионал! Четкая задача, приятное общение, всегда на связи, оплата сразу. Буду рад поработать еще!