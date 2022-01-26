Поднять mysql, помочь с 403

Исправить CMS и YML файлы. Подробности и ТЗ обсудим с кандидатом в личных сообщениях или по телефону.
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Работа срочная, после попытки почистить сервер не понимается mysql, а на другом после обнаружения вирусов вылезла 403
Сервер centos
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