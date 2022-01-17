Поменять данные коммита в гитхабе

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка562 просмотра
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Требуется поменять данные коммита в гитхабе, полностью автора, человека, почту. С сохранением всей истории.

500₽

2 года назад
guest_16296314565269
2 года в сервисе
Был
2 года назад