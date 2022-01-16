Перенос сайта на другой хостинг и оптимизация скорости его загрузки

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок903 просмотра
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Сейчас сайт лежит на VPS  сервере. Жестко тупит загрузка страниц. Возможно проблема на сервере. 

Хочу перенести его на другой хостинг, оптимизировать загрузку его и

прикрутить сертификат SSL

Интернет магазин сделан на Wordpress (делался более 10 лет назад), работал хорошо ранее. Но давно не занимались им и сейчас тупит жестко((

Кто сможет помочь? Нужно срочно сделать

Цена в личку

2 года назад
darunok
Сергей 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад