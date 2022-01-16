Ищем специалиста, глубоко разбирающегося в amoCRM. Способного аккуратно настроить триггеры интеграции, хорошо разбирающегося в salesbot на техническую поддержку. Оплата почасовая, укажите стоимость вашего часа. Все задачи ведем в jira
Перенос сайта на другой хостинг и оптимизация скорости его загрузки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас сайт лежит на VPS сервере. Жестко тупит загрузка страниц. Возможно проблема на сервере.
Хочу перенести его на другой хостинг, оптимизировать загрузку его и
прикрутить сертификат SSL
Интернет магазин сделан на Wordpress (делался более 10 лет назад), работал хорошо ранее. Но давно не занимались им и сейчас тупит жестко((
Кто сможет помочь? Нужно срочно сделать
Цена в личку
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