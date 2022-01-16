Перенос сайта на другой хостинг и оптимизация скорости его загрузки

Сейчас сайт лежит на VPS сервере. Жестко тупит загрузка страниц. Возможно проблема на сервере.

Хочу перенести его на другой хостинг, оптимизировать загрузку его и

прикрутить сертификат SSL

Интернет магазин сделан на Wordpress (делался более 10 лет назад), работал хорошо ранее. Но давно не занимались им и сейчас тупит жестко((

Кто сможет помочь? Нужно срочно сделать

Цена в личку