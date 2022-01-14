Быстро и качественно
Обо мне
✅ Хорошо понимаю чего хочет заказчик, помогаю составить техническое задание
✅ Основное направление по cms WordPress и OpenCart
✅ Профессиональный подход к каждому заказу
✅ Выполненная работа в срок
✅ Качественный и оптимизированный код
✅ После завершения проекта предоставляю поддержку
Оптимизация скорости загрузки сайта [ OpenCart and WordPress ]
- Уменьшение время рендеринга самого большого элемента веб-страницы
- Уменьшение времени до начал взаимодействовать с веб-страницей ( Задержка первого ввода )
- Уменьшение смещений элементов сайта которое происходят независимо от действий пользователя
- Core Web Vitals
- Largest Contentful Paint ≤ 2500ms ( LCP )
- First Input Delay ≤ 100ms ( FID )
- Cumulative Layout Shift ≤ 0.1 ( CLS )
- Уменьшить размер изображений
- Отложить загрузку скрытых изображений [ lazy load ]
- Минимизировать / Cжать файлы CSS, JS и HTML
- Объединить CSS и JS файлов
- Сократить время до получения первого байта от сервера
- Уменьшить размер кода CSS
- Уменьшить размер кода JavaScript
- Удалить неиспользуемый код JavaScript
- Удалить неиспользуемый код CSS
- Устранить ресурсы, блокирующие отображение
- Использовать современные форматы изображений
- Уменьшить влияние стороннего кода
- Сократить размер структуры DOM
- Задать правила эффективного использования кеша для статических объектов
- Уменьшить количество запросов и размеры передаваемых данных
- Включить сжатие текста
- Предотвращение чрезмерной нагрузки на сеть
- Настроить показ всего текста во время загрузки веб-шрифтов
- Ускорение загрузки сайтов и получение более высокой оценки от PageSpeed Insights [ Google PageSpeed ] и GTmetrix
- Оптимизирую и ускоряю загрузку сайтов на CMS WordPress и OpenCart
Перенос старых сайтов на новую CMS / обновление CMS [ OpenCart and WordPress ]
- Безопасный перенос старого сайта на новую CMS, мы создаём сайт на новой CMS, переносим на него всё со старого сайта, перевязываем домен, на выходи у вас новый сайт со старым доменом и товарами.
Разработка сайта с нуля под ключ [ OpenCart and WordPress ]
- Установка и настройка модулей, тем и шаблонов
- Кроссбраузерная и адаптивная верстка
- Быстрая скорость загрузки сайта
- Адаптивный и современный дизайн
- Без ошибок в коде
- Проверенные временем решения
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Портфолио
- Core Web Vitals от Google и Search Console157 просмотров
Отзывы заказчиков
$135
10 баллов
3 года назад
Все отлично Хороший исполнитель
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен! Прекрасный клиент, всем рекомендую! Всегда на связи и хорошо вводит в курс дела. Только положительные ассоциации от работы. Будем продолжать сотрудничать.
$135
10 баллов
3 года назад
WordPress
Доволен сотрудничеством. Задача была выполнена по ТЗ и в срок. Всегда был на связи, когда это необходимо. Рекомендую
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен! Прекрасный клиент, всем рекомендую! Всегда на связи и хорошо вводит в курс дела. Только положительные ассоциации от работы. Будем продолжать сотрудничать.