AlexanderPavlov_

Павлов Александр AlexanderPavlov_

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Быстро и качественно

Обо мне

Хорошо понимаю чего хочет заказчик, помогаю составить техническое задание

Основное направление по cms WordPress и OpenCart

✅ Профессиональный подход к каждому заказу

✅ Выполненная работа в срок

✅ Качественный и оптимизированный код

✅ После завершения проекта предоставляю поддержку

Оптимизация скорости загрузки сайта [ OpenCart and WordPress ]

  • Уменьшение время рендеринга самого большого элемента веб-страницы
  • Уменьшение времени до начал взаимодействовать с веб-страницей ( Задержка первого ввода )
  • Уменьшение смещений элементов сайта которое происходят независимо от действий пользователя
  • Core Web Vitals
  • Largest Contentful Paint ≤ 2500ms ( LCP )
  • First Input Delay ≤ 100ms ( FID )
  • Cumulative Layout Shift ≤ 0.1 ( CLS )
  • Уменьшить размер изображений
  • Отложить загрузку скрытых изображений [ lazy load ]
  • Минимизировать / Cжать файлы CSS, JS и HTML
  • Объединить CSS и JS файлов
  • Сократить время до получения первого байта от сервера
  • Уменьшить размер кода CSS
  • Уменьшить размер кода JavaScript
  • Удалить неиспользуемый код JavaScript
  • Удалить неиспользуемый код CSS
  • Устранить ресурсы, блокирующие отображение
  • Использовать современные форматы изображений
  • Уменьшить влияние стороннего кода
  • Сократить размер структуры DOM
  • Задать правила эффективного использования кеша для статических объектов
  • Уменьшить количество запросов и размеры передаваемых данных
  • Включить сжатие текста
  • Предотвращение чрезмерной нагрузки на сеть
  • Настроить показ всего текста во время загрузки веб-шрифтов
  • Ускорение загрузки сайтов и получение более высокой оценки от PageSpeed Insights [ Google PageSpeed ] и GTmetrix
  • Оптимизирую и ускоряю загрузку сайтов на CMS WordPress и OpenCart

Перенос старых сайтов на новую CMS / обновление CMS [ OpenCart and WordPress ]

  • Безопасный перенос старого сайта на новую CMS, мы создаём сайт на новой CMS, переносим на него всё со старого сайта, перевязываем домен, на выходи у вас новый сайт со старым доменом и товарами.

Разработка сайта с нуля под ключ [ OpenCart and WordPress ]

  • Установка и настройка модулей, тем и шаблонов
  • Кроссбраузерная и адаптивная верстка
  • Быстрая скорость загрузки сайта
  • Адаптивный и современный дизайн
  • Без ошибок в коде
  • Проверенные временем решения
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Портфолио

Отзывы заказчиков

jardo
40 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$135
10 баллов
3 года назад
Оптимизация сайта
Все отлично Хороший исполнитель
Сотрудничеством доволен! Прекрасный клиент, всем рекомендую! Всегда на связи и хорошо вводит в курс дела. Только положительные ассоциации от работы. Будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
liifii77
Андрей 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$135
10 баллов
3 года назад
Провести техническую проверку сайта, оптимизировать скорость и Core We
WordPress
Доволен сотрудничеством. Задача была выполнена по ТЗ и в срок. Всегда был на связи, когда это необходимо. Рекомендую
Сотрудничеством доволен! Прекрасный клиент, всем рекомендую! Всегда на связи и хорошо вводит в курс дела. Только положительные ассоциации от работы. Будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв