Оптимизация сайта

20 часов назад1. Сделать сайтмап и роботс2. Проверить, что все страницы в индексе3. Убрать циклическую ссылку на главной4. Поставить иконки на категории матрасов5. Низкая скорость по текстам, оптимизировать. Что делать с картинками? https://pagespeed.web.dev/report?url=https://doneart.ru/6. Ошибки валидации https://validator.w3.org/nu/?doc=https://doneart.ru/7. Убрать лишние строки из корзины8. Добавить иконки соцсетей в шапку на мобильной версии9. Привести в порядок иконки в каталоге и товаре10. Сделать раздел с видео.

11. разместить матрасы 150 шт

12. Разместить Кровати 50 шт

13.

14. Сео оптимизация

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