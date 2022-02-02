Нарисовать обложку профиля

$10
Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок729 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На фрилансе есть обложка профиля 1920х400. Нужно нарисовать обложку с инфографикой. Пример в приложении. Работа по нда. В портфолио нельзя. 

2 года назад
Marsupials
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Все супер классно! Рекомендую
Все на высшем уровне коммуникация, оплата, внесение правок и тд. Рекомендую к сотруднечеству!
  • Похожие заказы

  • Допилить сайт

    1. Сделать сайтмап и роботс2. Проверить, что все страницы в индексе3. Убрать циклическую ссылку на главной4. Поставить иконки на категории матрасов5. Низкая скорость по текстам, оптимизировать. Что делать с картинками? https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fdoneart.ru%2F6. Ошибки валидации https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fdoneart.ru%2F7. Убрать ...

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Отрисовать иконки

    $50

    Привте, нужен свободный незанятый специалист который сегодня уже сможет показать наброски, а завтра в течении дня все отрисовать Нужно отрисовать 8 уникальных линейных иконок, для каждого пункта. Принцип работы: 1.Делаете скетч идеи под каждую от руки, если ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать значки для озон

    $20

    [list=1][*]Чтобы добавить заявку и открыть данные заказчика:[/list][list][*][url=https://www.weblancer.net/account/settings/personal_data/]Завершите регистрацию[/url], укажите информацию о себе и выберите логин.[*][url=https://www.weblancer.net/account/settings/contact_data/]Добавьте телефон[/url] в настройках аккаунта.[/list]

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перекрасить 5 иконок

    Имеются 5 векторных иконок в 3д стиле окрашенные меш градиентом, их нужно перекрасить в стиле 2 еще имеющихся, подробней опишу в ЛС. Сделать надо бы побыстрее) В заявке указывайте пожалуйста стоимость за все 5 иконок, спасибо Пример ...

    Иконки и Пиксель-арт6 заявок
    Закрыт
    2 года назад