Допилить сайт

создаем симпатичные кнопочки со значками( желательно смысловой под запрос) и размещаем на сайте. сайn на wordpress. umno.by
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сделать сайтмап и роботс2. Проверить, что все страницы в индексе3. Убрать циклическую ссылку на главной4. Поставить иконки на категории матрасов5. Низкая скорость по текстам, оптимизировать. Что делать с картинками? https://pagespeed.web.dev/report?url=https%3A%2F%2Fdoneart.ru%2F6. Ошибки валидации https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fdoneart.ru%2F7. Убрать лишние строки из корзины8. Добавить иконки соцсетей в шапку на мобильной версии9. Привести в порядок иконки в каталоге и товаре10. Сделать раздел с видео.
11. разместить матрасы 150 шт
12. Разместить Кровати 50 шт
13. разместить диваны 2.0 шт
14. Сео оптимизация
сайт doneart.ru
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