Marsupials

Требуется адаптивная HTML-верстка проекта с использованием Webpack и SCSS. Важно обеспечить Google Insight 95+ на десктопе и зелёную зону для мобильных устройств. Необходимо использовать микроразметку, SVG, а также реализовать заголовки h1-h6 с соответствующими стилями. Бюджет 5000 рублей, возможен аванс после верстки страниц.