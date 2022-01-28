Marsupials

Требуется сделать полную копию страницы PancakeSwap. Задача включает HTML-верстку с учетом всех элементов и стилей. Бюджет составляет 50 долларов.
- $50HTML-верстка1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется создать адаптивную HTML-верстку с грамотной отрисовкой. Бюджет составляет 4500 рублей. Оплата производится по факту выполнения работы.Закрыт3 года назад
- $70
Требуется сверстать адаптивные макеты в HTML. Макеты предоставлены в приложении. Бюджет составляет 6000 рублей, аванс выплачивается после выполнения главной части работы.HTML-верстка19 заявокЗакрыт3 года назад
- $45
Требуется выполнить адаптивную HTML-верстку макетов с соблюдением принципа пиксель перфект. Необходимо также добавить легкие анимации для улучшения визуального восприятия. Бюджет составляет 3000 рублей. Срок выполнения - до воскресенья.Закрыт3 года назад
- $70
Требуется специалист для натяжки главной страницы на WooCommerce и разработки каркаса внутренних страниц. Стилизовать будет заказчик. Бюджет 6000 рублей, оплата поэтапно: 2000 рублей за главную страницу, остаток по завершению работы.HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 года назад
- $45
Требуется выполнить верстку лендинга с акцентом на пиксель-перфект. Необходима адаптивная HTML-верстка, соответствующая современным стандартам и требованиям.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $40
Требуется качественная HTML-верстка простых макетов с учетом адаптивности и пиксель перфект. Бюджет составляет 4000 рублей. Исполнитель желательно с Украины и с отзывами.Завершен3 года назад
- $65
Требуется адаптивная HTML-верстка проекта с использованием Webpack и SCSS. Важно обеспечить Google Insight 95+ на десктопе и зелёную зону для мобильных устройств. Необходимо использовать микроразметку, SVG, а также реализовать заголовки h1-h6 с соответствующими стилями. Бюджет 5000 рублей, возможен аванс после верстки страниц.Закрыт3 года назад
- $50
Требуется разработка дизайна сайта с HTML-версткой. Техническое задание предоставлено во вложении. Ожидаются предложения по срокам и ценам. Оплата по факту выполнения. Выбор исполнителя будет осуществляться по портфолио.Завершен3 года назад
- $10
Требуется нарисовать обложку профиля размером 1920x400 с инфографикой. Работа должна соответствовать требованиям NDA, без возможности размещения в портфолио. Пример работы предоставлен в приложении.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Требуется доделать HTML-верстку, внести исправления согласно техническому заданию и сверить с макетами. Также необходимо добавить анимации. Бюджет 50 долларов.HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Необходима верстка по готовому макету в Figma с использованием flexbox. Требования включают адаптивные версии, кроссбраузерность и сортировку CSS стилей. Ожидается высокая скорость загрузки (90+ pageSpeed). Бюджет 4500-5000р. Работы принимаются только от фрилансеров с отзывами.HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
- $60
Необходима срочная HTML-верстка по предоставленным макетам и техническому заданию. Бюджет составляет 4500 рублей, оплата производится по факту выполнения работы.HTML-верстка13 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработка HTML-верстки шаблона с нуля для главной и информационной страниц. Необходимо создать адаптивную версию по примерной стилистике. Пример рабочего дизайна можно найти на сайте fakro.ru. Структура главной страницы будет предоставлена.HTML-верстка16 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуются срочные правки в HTML-верстке. Необходимо заменить модалки на фансибокс, слайдер на свипер или слик, внести правки по документам и доработать калькулятор для умножения трех значений.Закрыт3 года назад
- $5
Необходимо сверстать один блок в существующую HTML-верстку. Все необходимые материалы и детали будут предоставлены в приложении. Ожидается качественная интеграция с учетом текущего стиля и структуры сайта.Завершен3 года назад
- $5
Необходимо сверстать один блок в уже готовой HTML-верстке. Блок предоставлен в приложении. Ожидается точное соблюдение стиля и структуры существующей верстки.Завершен3 года назад
- $55
Необходимо переверстать лендинг с Тильды на чистую HTML-верстку. Важно создать идентичный сайт, используя предоставленный макет. Подробности в приложении. Бюджет 3500 рублей, оплата по факту.Закрыт3 года назад
- $15
Необходимо внести правки в HTML-верстку, приложенную в архиве, в соответствии с указанным техническим заданием. Требуется исправить отступы, добавить JavaScript, если необходимо, и проверить адаптивность. Бюджет 1000 рублей.HTML-верстка30 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется адаптивная верстка двух страниц с анимационными эффектами. Макеты и техническое задание предоставлены в приложении. Бюджет составляет 4500 рублей, оплата по факту выполнения.Закрыт3 года назад