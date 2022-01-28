Marsupials

Герашин Антон Marsupials

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Сделать копию страницы

    $50

    Требуется сделать полную копию страницы PancakeSwap. Задача включает HTML-верстку с учетом всех элементов и стилей. Бюджет составляет 50 долларов.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная верстка

    $50

    Требуется создать адаптивную HTML-верстку с грамотной отрисовкой. Бюджет составляет 4500 рублей. Оплата производится по факту выполнения работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная верстка

    $70

    Требуется сверстать адаптивные макеты в HTML. Макеты предоставлены в приложении. Бюджет составляет 6000 рублей, аванс выплачивается после выполнения главной части работы.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная верстка до воскресенья

    $45

    Требуется выполнить адаптивную HTML-верстку макетов с соблюдением принципа пиксель перфект. Необходимо также добавить легкие анимации для улучшения визуального восприятия. Бюджет составляет 3000 рублей. Срок выполнения - до воскресенья.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Натянуть главную на вукомерс

    $70

    Требуется специалист для натяжки главной страницы на WooCommerce и разработки каркаса внутренних страниц. Стилизовать будет заказчик. Бюджет 6000 рублей, оплата поэтапно: 2000 рублей за главную страницу, остаток по завершению работы.

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка ленда

    $45

    Требуется выполнить верстку лендинга с акцентом на пиксель-перфект. Необходима адаптивная HTML-верстка, соответствующая современным стандартам и требованиям.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Качественная верстка

    $40

    Требуется качественная HTML-верстка простых макетов с учетом адаптивности и пиксель перфект. Бюджет составляет 4000 рублей. Исполнитель желательно с Украины и с отзывами.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Адаптивная верстка

    $65

    Требуется адаптивная HTML-верстка проекта с использованием Webpack и SCSS. Важно обеспечить Google Insight 95+ на десктопе и зелёную зону для мобильных устройств. Необходимо использовать микроразметку, SVG, а также реализовать заголовки h1-h6 с соответствующими стилями. Бюджет 5000 рублей, возможен аванс после верстки страниц.

    HTMLJavaScriptjQuerySCSSVue.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    $50

    Требуется разработка дизайна сайта с HTML-версткой. Техническое задание предоставлено во вложении. Ожидаются предложения по срокам и ценам. Оплата по факту выполнения. Выбор исполнителя будет осуществляться по портфолио.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать обложку профиля

    $10

    Требуется нарисовать обложку профиля размером 1920x400 с инфографикой. Работа должна соответствовать требованиям NDA, без возможности размещения в портфолио. Пример работы предоставлен в приложении.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доделать верстку

    $50

    Требуется доделать HTML-верстку, внести исправления согласно техническому заданию и сверить с макетами. Также необходимо добавить анимации. Бюджет 50 долларов.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка по готовому макету в Figma на flexbox

    $60

    Необходима верстка по готовому макету в Figma с использованием flexbox. Требования включают адаптивные версии, кроссбраузерность и сортировку CSS стилей. Ожидается высокая скорость загрузки (90+ pageSpeed). Бюджет 4500-5000р. Работы принимаются только от фрилансеров с отзывами.

    CSSFigma
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Очень срочная верстка.

    $60

    Необходима срочная HTML-верстка по предоставленным макетам и техническому заданию. Бюджет составляет 4500 рублей, оплата производится по факту выполнения работы.

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка 2 страницы

    $20

    Требуется разработка HTML-верстки шаблона с нуля для главной и информационной страниц. Необходимо создать адаптивную версию по примерной стилистике. Пример рабочего дизайна можно найти на сайте fakro.ru. Структура главной страницы будет предоставлена.

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Срочно сегодня поправить верстку

    $20

    Требуются срочные правки в HTML-верстке. Необходимо заменить модалки на фансибокс, слайдер на свипер или слик, внести правки по документам и доработать калькулятор для умножения трех значений.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать один блок

    $5

    Необходимо сверстать один блок в существующую HTML-верстку. Все необходимые материалы и детали будут предоставлены в приложении. Ожидается качественная интеграция с учетом текущего стиля и структуры сайта.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать один блок

    $5

    Необходимо сверстать один блок в уже готовой HTML-верстке. Блок предоставлен в приложении. Ожидается точное соблюдение стиля и структуры существующей верстки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переверстать ленд в чистую верстку

    $55

    Необходимо переверстать лендинг с Тильды на чистую HTML-верстку. Важно создать идентичный сайт, используя предоставленный макет. Подробности в приложении. Бюджет 3500 рублей, оплата по факту.

    Tilda
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Поправить верстку

    $15

    Необходимо внести правки в HTML-верстку, приложенную в архиве, в соответствии с указанным техническим заданием. Требуется исправить отступы, добавить JavaScript, если необходимо, и проверить адаптивность. Бюджет 1000 рублей.

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная верстка 2-х страниц с анимацией

    $50

    Требуется адаптивная верстка двух страниц с анимационными эффектами. Макеты и техническое задание предоставлены в приложении. Бюджет составляет 4500 рублей, оплата по факту выполнения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Alejandroo
26 лет
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
$40
9 баллов
3 года назад
Переверстать магазин с изменениями
Человек, с которым приятно иметь дело.
Хороший исполнитель. Понимающий. Грамотно верстает. Рекомендую.
Ответный отзыв
annapaliivets
Анна 
26 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 отзыва
$50
7 баллов
3 года назад
Дизайн сайта
Figma
👍🏻
Хороший дизайн. Рекомендую
Ответный отзыв
Cultizm
Сергей 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$46
3 балла
3 года назад
Адаптивная верстка до воскресенья
Не получил оплаты за работу. Был большой объем работы, который нужно было выполнить в течении 2 дней. Изначально не правильно оценил свои возможности и выполнил где-то 80% от всей работы. Можно было заплатить 75% от заказа, но человек кормит завтраками. Не рекомендую работать с данным пользователем.
fargal-viking
Игорь 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
7 баллов
3 года назад
Срочно сегодня поправить верстку
2 недели прошло с окончания работ по инициативе заказчика, выполнено 35 правок из 52, оплаты до сих пор нет
sefan1994_del
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов(-1)
$40
2 балла
3 года назад
Сверстать внутреннюю страницу
AndroidFigmaiOSSASSGulp
Не рекомендую даного заказчика! Вже пройшло 10 днів як заказчик отримав повністю виконану роботу і так і не оплатив мені 40$!! Тут ссилка на чат в телеграмі де підтвержуються мої слова!! Також я постійно отримува погрози що заказчик напише негативний відгук. https://biccostudio.com/chat/ Я зміню даний відгук якщо отримаю оплату.
Показать больше отзывов