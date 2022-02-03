Верстка ленда

Требуется помощь программиста по работе с правками на сайте. Правки несложные, большая часть фронт правки. Если можете помогать и по беку, будет очень хорошо. Правки нужно вносить быстро по ТЗ. Начать работу можно сразу. На ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пиксель перфект. адаптив
- Похожие заказы
- HTML-верстка32 заявкиЗакрыт2 года назад
Страницы по сути местами однотипные. От вас жду сроки и стоимость. Спасибо Ссылка на макет - https://www.figma.com/file/XnoANt9SaxK1F1BoB5ys5F/ST-TUNING%2F%D0%A1%D0%9C%D0%A2-%D0%A2%D0%AE%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%93-(Copy)-(Copy)Завершен2 года назад
Здравствуйте. Есть дизайн с планшетной и мобильной версией. Весь дизайн который сейчас есть, надо сверстать под бутстрап. Всем откликнувшимся отправлю макет в фигме на оценку. Заранее спасибо за ответ!Завершен2 года назад
Здравствуйте! Есть сайт по дез. средствам [url=https://мультидез.рф/]мультидез.рф[/url] Необходимо доработать его исходя из комментариев и макета в Figma. Там две версии мобильная и десктопная. Над каждой из страниц приложены скрины с комментариями, что поправить. Я не требую пиксель ...Завершен2 года назад
- $40
Есть макеты https://dropmefiles.com/2Pwrb Они очень простые. Необходимо качественно сверстать. Адаптивно и пиксель перфект. Бюджет 4000р. Исполнитель желатеьно с Украины и только с отзывамиЗавершен2 года назад
Необходимо сверстать не весь сайт, а поправить то что сейчас есть (сайт сверстали, но допустили ошибки). Сайт соран на Wordpress. Для удобства все нюансы представлены в ТЗ. Возможно, со стороны своего опыта верстальщика обнаружится еще какие-то ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт2 года назад
Сверстать макет + добавить анимацию https://www.figma.com/file/5MiC1klws90eohL5xZeO2Z/promarket?node-id=55%3A36135HTML-верстка41 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно внести правки в лендинг. Срочно взять в работу, сделать до 9.00 МСК.HTML-верстка7 заявокЗакрыт2 года назад
Данный софт предназначен для автоматизации деятельности компании по предоставлению услуг промышленного аутсорсинга. Т3 https://docs.google.com/document/d/1OEH8yhMAskN6IsvFXVdqDgOW_NLyx6GD/edit#HTML-верстка2 заявкиЗакрыт2 года назад