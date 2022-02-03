Правки на готовых сайтах

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Требуется помощь программиста по работе с правками на сайте. Правки несложные, большая часть фронт правки. Если можете помогать и по беку, будет очень хорошо. Правки нужно вносить быстро по ТЗ. Начать работу можно сразу. На каждую правку свой бюджет.

2 года назад
frankovua
32 годаЭстония
2 года в сервисе
Был
2 года назад