Ищется программист из Украины для выполнения бекенд правок. Задачи различной сложности с индивидуальным бюджетом на каждую правку. Работа будет выполняться по техническому заданию. Предпочтение отдается исполнителям с адекватными ценами.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется программист для верстки лендинга (6 блоков) и странички товара. Сайт должен поддерживать три языка, быть адаптированным для мобильных устройств и одинаково отображаться во всех браузерах. Дизайн представлен в Figma. Работа может начаться сразу после согласования цены.HTML-верстка49 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется бекенд программист для выполнения несложных доработок базы данных. Работа выполняется по техническому заданию, каждая правка имеет свой бюджет. Начать можно сразу. Исполнители из Украины приветствуются.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется профессионал для качественного сведения вокалов с минусами. Необходима работа с материалом на целый альбом в стилях хип-хоп и поп. Вокалы представлены по дорожкам, минус одной дорожкой, возможно наличие трекаута. Ожидается высокий уровень качества сведения, так как простое сведение не требуется.Аудиомонтаж27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется программист для редактирования кода на PHP, связанного с добавлением фото на сайт. Необходимо исправить известные проблемы в коде. Проект можно начать сразу, оплата обсуждается.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется программист для выполнения правок на рабочих сайтах с использованием PHP. Все изменения должны осуществляться по техническому заданию. Правки несложные, с индивидуальным бюджетом для каждой задачи. Начать можно немедленно.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется программист для выполнения правок на рабочих сайтах. Необходимы изменения как по фронтенду, так и по бэкенду, все работы выполняются по ТЗ. Укажите в заявке свою специализацию. Каждая правка имеет свой бюджет, стартовать можно немедленно.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для редактирования и корректуры контента. Задачи включают сбор и анализ информации из ВК и Авито, ведение групп и постинг объявлений. Работа по ТЗ с оплатой за час или за задание. Необходима ответственность и вовлеченность в процесс.Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется программист для внесения правок на готовых сайтах. Задачи в основном касаются HTML-верстки и фронтэнда. Возможна работа и с бекэндом. Требуется быстрое выполнение правок по ТЗ, каждая правка имеет свой бюджет. Начать работу можно сразу.HTML-верстка32 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн обложки для релиза на основе предоставленного ТЗ. Работа несложная, имеется пример. В заявке необходимо указать ссылку на портфолио.Баннеры23 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна лендинга для сантехники с 6 блоками. Дизайн должен быть современным и привлекательным. Работа в Figma или PSD. Пример дизайна предоставлен. В заявке укажите ссылку на портфолио.Дизайн сайтов76 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в добавлении живых подписчиков на личный блог в Instagram. Рассматриваются все варианты, исключая ботов и арабов. Возможность ведения аккаунта по адекватной цене также приветствуется. Минимальный заказ - 100 подписчиков.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт3 года назад