Ищется программист для выполнения правок на рабочих сайтах. Необходимы изменения как по фронтенду, так и по бэкенду, все работы выполняются по ТЗ. Укажите в заявке свою специализацию. Каждая правка имеет свой бюджет, стартовать можно немедленно.