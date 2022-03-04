frankovua

Александр Франков frankovua

 
34 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Бекенд правки

    Ищется программист из Украины для выполнения бекенд правок. Задачи различной сложности с индивидуальным бюджетом на каждую правку. Работа будет выполняться по техническому заданию. Предпочтение отдается исполнителям с адекватными ценами.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка несложного лендинга

    Требуется программист для верстки лендинга (6 блоков) и странички товара. Сайт должен поддерживать три языка, быть адаптированным для мобильных устройств и одинаково отображаться во всех браузерах. Дизайн представлен в Figma. Работа может начаться сразу после согласования цены.

    Figma
    HTML-верстка49 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Бекенд правки (доработки)

    Ищется бекенд программист для выполнения несложных доработок базы данных. Работа выполняется по техническому заданию, каждая правка имеет свой бюджет. Начать можно сразу. Исполнители из Украины приветствуются.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сведение треков

    Ищется профессионал для качественного сведения вокалов с минусами. Необходима работа с материалом на целый альбом в стилях хип-хоп и поп. Вокалы представлены по дорожкам, минус одной дорожкой, возможно наличие трекаута. Ожидается высокий уровень качества сведения, так как простое сведение не требуется.

    Аудиомонтаж27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки по PHP

    Требуется программист для выполнения правок на рабочих сайтах с использованием PHP. Все изменения должны осуществляться по техническому заданию. Правки несложные, с индивидуальным бюджетом для каждой задачи. Начать можно немедленно.

    PHP
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайтах

    Ищется программист для выполнения правок на рабочих сайтах. Необходимы изменения как по фронтенду, так и по бэкенду, все работы выполняются по ТЗ. Укажите в заявке свою специализацию. Каждая правка имеет свой бюджет, стартовать можно немедленно.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Работа по ВК и площадкам

    Ищется специалист для редактирования и корректуры контента. Задачи включают сбор и анализ информации из ВК и Авито, ведение групп и постинг объявлений. Работа по ТЗ с оплатой за час или за задание. Необходима ответственность и вовлеченность в процесс.

    Редактирование и Корректура12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на готовых сайтах

    Ищется программист для внесения правок на готовых сайтах. Задачи в основном касаются HTML-верстки и фронтэнда. Возможна работа и с бекэндом. Требуется быстрое выполнение правок по ТЗ, каждая правка имеет свой бюджет. Начать работу можно сразу.

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн обложки для релиза

    Требуется разработать дизайн обложки для релиза на основе предоставленного ТЗ. Работа несложная, имеется пример. В заявке необходимо указать ссылку на портфолио.

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн несложного лендинга

    Требуется разработка дизайна лендинга для сантехники с 6 блоками. Дизайн должен быть современным и привлекательным. Работа в Figma или PSD. Пример дизайна предоставлен. В заявке укажите ссылку на портфолио.

    Figma
    Дизайн сайтов76 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Живые подписчики в Instagram

    Требуется помощь в добавлении живых подписчиков на личный блог в Instagram. Рассматриваются все варианты, исключая ботов и арабов. Возможность ведения аккаунта по адекватной цене также приветствуется. Минимальный заказ - 100 подписчиков.

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    3 года назад