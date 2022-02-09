Работа по ВК и площадкам

Требуется человек, который сможет по нашим заданиям делать работу в интернете.

Сбор, анализ информации в ВК, Авито, Поиск (Яндекс). Введение групп в ВК, постинг объявлений.

Наш представитель по всем вопросам. В данную работу нужно вкладываться и делать ее по ТЗ.

Ставка за час или за задание.