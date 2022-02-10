Я предоставлю PDF документ на английском языке. В данном случае это строительные чертежи. Необходимо набрать английский текст в любом преложении чтобы я мог его редактировать
Набрать английский текст из PDF в текст эдитор
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Здравствуйте Дори
Суть проекта:
Я предоставлю PDF документ на английском языке. В данном случае это строительные чертежи. Необходимо набрать английский текст в любом преложении чтобы я мог его редактировать
Пример документа предоставлю если этот заказ вызвал интерес
Спасибо
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