Набрать английский текст из PDF в текст эдитор

Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки564 просмотра
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Здравствуйте Дори

Суть проекта:

Я предоставлю PDF документ на английском языке. В данном случае это строительные чертежи. Необходимо набрать английский текст в любом преложении чтобы я мог его редактировать

Пример документа предоставлю если этот заказ вызвал интерес

Спасибо

2 года назад
eugenekotlar
Евгений 
63 годаСША
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Doril
Дори 
19 летУкраина
4 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$25
3 дня
UAH
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