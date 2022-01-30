Набор и редактирование текста

Нужно помочь написать сценарий для адаптированной сказки. Сказки в духе этой: https://youtu.be/G3r3bxa8cHI , этой https://youtu.be/CiS5byWbHwk , этой https://youtu.be/aRvX-o2Xcuc и так далее Теперь же будем делать "Курочка Ряба". Сразу скажу, что оригинал сказки мне не нравится ...