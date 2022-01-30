Написать сценарий адаптированной сказки

Нужно помочь написать сценарий для адаптированной сказки.

Сказки в духе этой: https://youtu.be/G3r3bxa8cHI , этой https://youtu.be/CiS5byWbHwk , этой https://youtu.be/aRvX-o2Xcuc и так далее

Теперь же будем делать "Курочка Ряба". Сразу скажу, что оригинал сказки мне не нравится тем, что золотое яйцо разбилось и заставило деда с бабой плакать, а обычное вдруг исправляет всю ситуацию и все счастливы.

У меня есть черновик сценария сказки, где разбилось не золотое яйцо, а наоборот, обычное. А золотое же - исправляет ситуацию.

Формат работы предлагаю такой: работаем в google docs, где я предлагаю черновик, сценарист пишет свои правки, потом я адаптирую, потом опять сценарист и т.д... В конечном итоге мы приходим к какому-то общему знаменателю.

Сценарист нужен потому что я не писатель, не понимаю всех тонкостей написания таких текстов.