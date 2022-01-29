Перепечатать 2 диплома с фотографий +чертежи(компас3д) общее количество 153 фотографии
Распознать текст на фотографиях и перевести с Google Translate
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть фотографии книги на португальском. Нужно распознать текст и перевести. 2 книги примерно по 300 страниц, на некоторых страницах текста нет вообще, на большинстве абзац - два (пример). Очень мало страниц где текст на всю страницу.
Прошу сразу писать стоимость и время работы.
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