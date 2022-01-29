Распознать текст на фотографиях и перевести с Google Translate

Редактирование и КорректураЗакрыт32 заявки1162 просмотра
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Есть фотографии книги на португальском. Нужно распознать текст и перевести. 2 книги примерно по 300 страниц, на некоторых страницах текста нет вообще, на большинстве абзац - два (пример). Очень мало страниц где текст на всю страницу.

Прошу сразу писать стоимость и время работы.

2 года назад
artrefresh
Артем 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад