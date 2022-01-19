Поиск контента на украинском

Нужно находить в google.com.ua тексты тематики "Цитаты, статусы для соц. сетей", и сохранять их в файлы excel. Где надо - редактировать, исправлять грамматические и другие ошибки.

Необходимо свободно владеть украинским, чтобы сразу замечать некачественный контент - например, "кривые" переводы через гугл транслейт, или просто бредовые тексты.

То есть, выглядит это так:

1) я присылаю список тем, например "цитати про зиму", "цитати про кохання", "статуси для інстаграму", "цитати тома сойєра", "цитати ліни костенко"

2) вы находите весь имеющийся контент, и сохраняете в excel

3) я оплачиваю, и присылаю новый список тем