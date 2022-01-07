Ищу редактора для улучшения текстов

Добрый день! Я копирайтер, ищу редактора для регулярного приведения текстов в порядок :)

Работаю я одна, поэтому мне нужен помощник не на фулл- и даже не на парт-тайм. Скорее, это будут тексты на 3-20 тыс символов в неделю, разной тематики. То есть вы легко сможете совмещать с основной работой и получать дополнительный доход, не тратя при этом много времени.

Проекты интересные, встречаются крупные бренды.

Что я жду от вас:

1. Исправления опечаток, грамматических и лексических ошибок.

2. Исправления знаков препинания там, где они расположены неправильно.

3. «Облегчать» тексты, сокращать там, где можно, в общем - делать их лучше

Править грамматически и лексически правильные предложения, чтобы просто лучше звучало - всегда приветствуется, хоть и не обязательно.

Какого редактора я ищу:

1. Очень желательно соответствующее образование (курсы тоже считаются)

2. Хотелось бы найти перфекциониста, от которого не убежит ни одна ошибка :)

3. Если вы интересуетесь маркетингом, продажами, сферой бьюти - это плюс

В заявке укажите, пожалуйста, вашу стоимость работы за 1000 символов без пробела и кратко расскажите о вашем опыте или квалификации (курсы, тесты, дипломы)

Надеюсь, мы найдем друг друга!