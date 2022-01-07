Ищу редактора для улучшения текстов

Главной задачей будет, отредактировать 100 статей, примерно по 5к см. Ставка 25 руб./1000 зн. Прошу писать только тех у кого есть в наличии портфолио, редактор нужен срочно! Обязательно оставляйте скайп в ответах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Я копирайтер, ищу редактора для регулярного приведения текстов в порядок :)
Работаю я одна, поэтому мне нужен помощник не на фулл- и даже не на парт-тайм. Скорее, это будут тексты на 3-20 тыс символов в неделю, разной тематики. То есть вы легко сможете совмещать с основной работой и получать дополнительный доход, не тратя при этом много времени.
Проекты интересные, встречаются крупные бренды.
Что я жду от вас:
1. Исправления опечаток, грамматических и лексических ошибок.
2. Исправления знаков препинания там, где они расположены неправильно.
3. «Облегчать» тексты, сокращать там, где можно, в общем - делать их лучше
Править грамматически и лексически правильные предложения, чтобы просто лучше звучало - всегда приветствуется, хоть и не обязательно.
Какого редактора я ищу:
1. Очень желательно соответствующее образование (курсы тоже считаются)
2. Хотелось бы найти перфекциониста, от которого не убежит ни одна ошибка :)
3. Если вы интересуетесь маркетингом, продажами, сферой бьюти - это плюс
В заявке укажите, пожалуйста, вашу стоимость работы за 1000 символов без пробела и кратко расскажите о вашем опыте или квалификации (курсы, тесты, дипломы)
Надеюсь, мы найдем друг друга!
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