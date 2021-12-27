Проверка текста на грамотность

Редактирование и КорректураЗакрыт5 заявок863 просмотра
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Необходимо проверить два каталога на лексические, грамматические и стилистические ошибки перед отправкой в печать и, при необходимости, исправить их.

Файлы в формате Adobe Illustrator.

2 года назад
gladius2
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад