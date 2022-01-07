Перечитать готовый текст на английском языке.

Только native speaker. Возможно вам нужно будет пройти короткий тест на знание языка.

Работы максимум на полчаса-час. В чем заключается задача:

Перечитать готовый текст и по необходимости внести правки, важно знать сленговые выражения. Нужно упростить текст для быстрого восприятия.

Текст это сборник идей подарков к 14 февраля.

Вы можете предлагать и свои ставки. Срочность максимальная