Перечитать готовый текст на английском языке.

$5
Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки838 просмотров
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Только native speaker. Возможно вам нужно будет пройти короткий тест на знание языка.

Работы максимум на полчаса-час. В чем заключается задача:

Перечитать готовый текст и по необходимости внести правки, важно знать сленговые выражения. Нужно упростить текст для быстрого восприятия.

Текст это сборник идей подарков к 14 февраля.

Вы можете предлагать и свои ставки. Срочность максимальная

2 года назад
teratiums
22 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад