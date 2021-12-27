Отредактировать техническое задание

Изменить тему "Физика просто" на любую другую тему, однако "разработка обучающего приложения" должно остаться. Изменить текст скриншоты по той теме которую выберете (Главное чтобы это было обучающее приложение)

В закрепе скинул заготовку которую нужно полностью переделать но формат не изменять.