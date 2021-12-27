Отредактировать техническое задание

$6
Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок538 просмотров
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Изменить тему "Физика просто" на любую другую тему, однако "разработка обучающего приложения" должно остаться. Изменить текст скриншоты по той теме которую выберете (Главное чтобы это было обучающее приложение)

В закрепе скинул заготовку которую нужно полностью переделать но формат не изменять.

2 года назад
killstona
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад