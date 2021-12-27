Отредактировать техническое задание

Всем привет! Нужен человек, который проверит англ. текста на грамотность и соответствие ТЗ. В заявке указывайте цену за 1000 символов, которая вас устроит. Проверить нужно около 100 тысяч знаков. Заранее спасибо всем за отклик!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Изменить тему "Физика просто" на любую другую тему, однако "разработка обучающего приложения" должно остаться. Изменить текст скриншоты по той теме которую выберете (Главное чтобы это было обучающее приложение)
В закрепе скинул заготовку которую нужно полностью переделать но формат не изменять.
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