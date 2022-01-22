Поиск, вычитка, редактирование контента на украинском

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Редактирование и КорректураЗавершен16 заявок1066 просмотров
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Задача:

1) находить тексты по указанным ключевым словам (развлекательная тематика)

2) внимательно читать, и исправлять ошибки (специфика - много "кривых" переводов с русского языка)

3) сохранять полученные результаты в excel

Важно, чтобы вы хорошо владели украинским языком и сразу понимали где ошибка, или некорректный перевод.

2 года назад
bestprojects
Иван 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
5gr
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Хорошая работа, спасибо!
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