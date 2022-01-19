Набрать текст по образцу

Редактирование и КорректураЗавершен2 заявки681 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть бланк документа, необходимо набрать его на 2 страницах для возможности редактирования

2 года назад
cityinfo
Роман 
38 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$5
1 день
RUBWMZ
Очень быстро, рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи, рекомендую к сотрудничеству