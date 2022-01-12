Поиск контента

Главной задачей будет, отредактировать 100 статей, примерно по 5к см. Ставка 25 руб./1000 зн. Прошу писать только тех у кого есть в наличии портфолио, редактор нужен срочно! Обязательно оставляйте скайп в ответах.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
1) находить тексты по указанным ключевым словам (развлекательная тематика)
2) внимательно читать, и исправлять ошибки (специфика - много "кривых" переводов с русского языка)
3) сохранять полученные результаты в excel
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