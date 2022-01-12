Поиск контента

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Редактирование и КорректураЗакрыт5 заявок716 просмотров
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Задача:

1) находить тексты по указанным ключевым словам (развлекательная тематика)

2) внимательно читать, и исправлять ошибки (специфика - много "кривых" переводов с русского языка)

3) сохранять полученные результаты в excel

2 года назад
bestprojects
Иван 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад