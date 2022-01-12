Сделать расчёт заявки на закупку

Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки626 просмотров
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Мне требуется просчитать заявку на закупку (сделать расчёт стоимости). Имеется файл с таблица-эксель в котором указаны: наименование материалов; характеристики; производитель; количество; примечание.

Необходимо сделать запросы цены (ком. предложений) по поставщикам (в случае необходимости прозвонить для ускорения процесса), внести в таблицу следующую информацию: поставщик; стоимость; сумма; срок поставки. Также предоставить коммерческие предложения.

2 года назад
guest_16425932431384
2 года в сервисе
Был
2 года назад