Проверить сборник стихов на грамматику

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок640 просмотров
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Необходимо проверить около 70 стихов на грамматические ошибки 

2 года назад
guest_16427457773153
2 года в сервисе
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2 года назад