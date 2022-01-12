Пересказ интервью

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Размер статьи: не больше 3000 символов с пробелами.

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Прошу не менять порядок оригинального текста. Вопрос с ответом на вопрос в оригинальном тексте - у вас пусть будет равен одному абзацу

Использовать в тексте следующие фразы (число, падеж, порядок слов в словосочетаниях можно менять):

мотоциклы хонда

мотоциклы honda

купить мотоцикл хонда

мотоциклы хонда спб

купить мотоцикл honda

honda мотоциклы спб

официальный дилер мотоциклов хонда

Данные фразы выделить в тексте красным