Редактор

Редактирование и КорректураЗакрыт24 заявки744 просмотра
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Есть поток материалов переведенных автоматически с английского на русский.

Нужно убрать из материала часть текста по маскам, отредактировать текст в читаемый вид, поменять лицо ведущее диалог в тексте.

Материалы связаны с недвижимостью. Особенных сложностей с текстом нет, материалы небольшие.

Оставляйте пожалуйста ваши предложения и контакты телеграмм либо WhatsApp.

2 года назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
24 дня назад