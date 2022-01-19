Перевести реквизиты ИП с пдф в ворд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть поток материалов переведенных автоматически с английского на русский.
Нужно убрать из материала часть текста по маскам, отредактировать текст в читаемый вид, поменять лицо ведущее диалог в тексте.
Материалы связаны с недвижимостью. Особенных сложностей с текстом нет, материалы небольшие.
Оставляйте пожалуйста ваши предложения и контакты телеграмм либо WhatsApp.
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