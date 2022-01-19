Сбор цитат

Нужно находить в google.com.ua тексты тематики "Цитаты, статусы для соц. сетей", и сохранять их в файлы excel. Где надо - редактировать, исправлять грамматические и другие ошибки. Необходимо свободно владеть украинским, чтобы сразу замечать некачественный контент ...
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Нужно собирать цитаты с разных сайтов. Детали пришлю в лс. Оплата на долларовый вебмани. Оплата - 1 цитата =30 коп. Нужен ответственный человек, который заинтересован в подработке и имеет свободное время для этого в ближайшие дни.
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