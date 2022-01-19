Сбор цитат

Редактирование и КорректураЗакрыт22 заявки798 просмотров
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Нужно собирать цитаты с разных сайтов. Детали пришлю в лс. Оплата на долларовый вебмани. Оплата - 1 цитата =30 коп. Нужен ответственный человек, который заинтересован в подработке и имеет свободное время для этого в ближайшие дни. 

2 года назад
guest_16005917599886
Россия
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 отзыва