Вычитка, корректирование книги

Мы ищем редактора для нашей книги. Тема: эзотерика.

Она у нас закончена, но нужно сделать читку и привести язык в более профессиональный и книжный, убрав смысловые ошибки. В книге есть эзотерические термины, но мы поможем с понимаем, если надо. Самые большие трудности у нас с формулировками и смысловыми ошибками.