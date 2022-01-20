Вычитка, корректирование книги

Редактирование и КорректураЗакрыт32 заявки1125 просмотров
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Мы ищем редактора для нашей книги. Тема: эзотерика.

Она у нас закончена, но нужно сделать читку и привести язык в более профессиональный и книжный, убрав смысловые ошибки. В книге есть эзотерические термины, но мы поможем с понимаем, если надо. Самые большие трудности у нас с формулировками и смысловыми ошибками.

2 года назад
guest_16431884813904
2 года в сервисе
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2 года назад