Текст с рукописи

Редактирование и КорректураЗакрыт101 заявка1914 просмотров
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нужно напечатать текст с рукописи.

1 страница формата а4

2 года назад
Alex777rom
Алексей 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад