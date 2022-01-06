Alex777rom

Необходимо сделать анимацию логотипа с эффектом освещения на черном фоне. Длительность анимации - 2 секунды, как заставка перед видео. Логотип будет предоставлен в обсуждении заказа. Срок выполнения - до вечера 2 ноября. Укажите стоимость и цену правок.
- Анимация1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется набрать текст с рукописи на одну страницу формата А4. Важно обеспечить качество и точность при редактировании и корректуре текста.Редактирование и Корректура101 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для выполнения заданий в NFT игре. Задачи простые, без каких-либо взносов. Оплата только вам. Укажите ваш телеграм в заявке для связи.Разработка игр6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разместить 10-15 готовых отзывов на Google Картах с разных аккаунтов. Необходимо использовать фейковые имена и фамилии. Тексты отзывов будут предоставлены.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать 10 отзывов на Google Картах с разных фейковых аккаунтов. Тексты будут предоставлены. Необходимы аккаунты с вымышленными именами и фотографиями. Укажите вашу цену в заявке.Копирайтинг6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется опытный копирайтер для написания нескольких статей на тему обучения английскому языку. Ожидаются примеры работ и предложения по цене. Техническое задание будет отправлено в личные сообщения.Копирайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать статью для сайта, посвященного изучению английского языка. Техническое задание будет отправлено в личные сообщения. Ожидается качественный и информативный текст, соответствующий заданным требованиям.Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад