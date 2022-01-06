Alex777rom

Необходимо сделать анимацию логотипа с эффектом освещения на черном фоне. Длительность анимации - 2 секунды, как заставка перед видео. Логотип будет предоставлен в обсуждении заказа. Срок выполнения - до вечера 2 ноября. Укажите стоимость и цену правок.