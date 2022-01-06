Alex777rom

Алексей Alex777rom

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Анимация логотипа

    Необходимо сделать анимацию логотипа с эффектом освещения на черном фоне. Длительность анимации - 2 секунды, как заставка перед видео. Логотип будет предоставлен в обсуждении заказа. Срок выполнения - до вечера 2 ноября. Укажите стоимость и цену правок.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • NFT игра

    Ищется специалист для выполнения заданий в NFT игре. Задачи простые, без каких-либо взносов. Оплата только вам. Укажите ваш телеграм в заявке для связи.

    NFT
    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разместить отзывы

    Требуется разместить 10-15 готовых отзывов на Google Картах с разных аккаунтов. Необходимо использовать фейковые имена и фамилии. Тексты отзывов будут предоставлены.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать отзывы

    Требуется написать 10 отзывов на Google Картах с разных фейковых аккаунтов. Тексты будут предоставлены. Необходимы аккаунты с вымышленными именами и фотографиями. Укажите вашу цену в заявке.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Статья для сайта

    Требуется опытный копирайтер для написания нескольких статей на тему обучения английскому языку. Ожидаются примеры работ и предложения по цене. Техническое задание будет отправлено в личные сообщения.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать сатью

    Требуется написать статью для сайта, посвященного изучению английского языка. Техническое задание будет отправлено в личные сообщения. Ожидается качественный и информативный текст, соответствующий заданным требованиям.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

maks_ramen
Максим 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Анимация логотипа
Сделка прошла успешно и самое главное быстро. Была четко поставлена задача. Заказчик не придирчив.
Задание выполнил максимально быстро и качественно, учёл все предпочтения. Определённо рекомендую!
Ответный отзыв
Limonchek
Юлия 
21 год
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Написать сатью
Все доступно объяснил, выплатил вовремя.
Всё выполнено отлично, в срок. Очень внимательно и ответственно отнеслась к заданию.
Ответный отзыв