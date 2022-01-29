Необходимо сценарий отредактировать в "Американку". - 10 страниц.

Редактирование и КорректураЗакрыт5 заявок775 просмотров
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Необходимо написанный сценарий, в несколько листов в Word, отредактировать/перевести в "американку" - сценарист поймёт.

От меня:

скинуть сценарий.

сперва демо кусок скидываю - 2 абзаца.

Если нас устраивает, продолжаем работу на все страницы.

Цену предлогаете вы!

2 года назад
NJkod
Роман 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад