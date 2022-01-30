Текст для рассылки

Редактирование и КорректураЗакрыт23 заявки716 просмотров
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Суть простая есть информационный бюллетень в pdf формате и требуется составить небольшой текст для рассылки по email коллегам по работе.  

2 года назад
dmitryogibalov
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
10 дней назад