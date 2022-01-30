Есть готовый текст , нужно отредактировать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть простая есть информационный бюллетень в pdf формате и требуется составить небольшой текст для рассылки по email коллегам по работе.
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