Набрать английский текст из PDF в текст эдитор

Редактирование и КорректураЗакрыт24 заявки1186 просмотров
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Я предоставлю PDF документ на английском языке. В данном случае это строительные чертежи. Необходимо набрать английский текст в любом преложении чтобы я мог его редактировать

2 года назад
eugenekotlar
Евгений 
63 годаСША
2 года в сервисе
Был
год назад