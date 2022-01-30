Отредактировать текст на ошибки

Есть много текста, нужно по определенным правилам изменять текст в определенных местах. Всё объясню выбранному исполнителю. Работа простая, монотонная, для усидчивых.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек который отредактируют письмо для рассылки. Чтобы были соблюдены все правила пунктуации и ошибки. Где-то заменить слова. На русском языке.
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