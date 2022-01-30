Отредактировать текст на ошибки

Редактирование и КорректураЗакрыт73 заявки1358 просмотров
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Нужен человек который отредактируют письмо для рассылки. Чтобы были соблюдены все правила пунктуации и ошибки. Где-то заменить слова.  На русском языке.

2 года назад
guest_1644135208979
2 года в сервисе
Был
2 года назад