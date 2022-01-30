Редактирование текста

Редактирование и КорректураЗакрыт9 заявок1391 просмотр
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Есть много текста, нужно по определенным правилам изменять текст в определенных местах. Всё объясню выбранному исполнителю.

Работа простая, монотонная, для усидчивых.

2 года назад
guest_15830444410813
4 года в сервисе
Был
2 года назад