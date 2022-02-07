Отредактировать объявление на Авито

Задача: по шаблону отредактировать объявления на авито. Работа легкая. В каждом объявлении отредактировать пару предложений по шаблону, который я Вам предоставлю. Объявлений 3200, на всё бюджет 3200 рублей. Вы НЕ обязуетесь редактировать ВСЕ объявления - можете сделать 50 объявлений? Уже хорошо. Выплаты сразу же после выполнения Вашей работы.