Отредактировать объявление на Авито

$42
Редактирование и КорректураЗакрыт59 заявок1477 просмотров
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Задача: по шаблону отредактировать объявления на авито. Работа легкая. В каждом объявлении отредактировать пару предложений по шаблону, который я Вам предоставлю. Объявлений 3200, на всё бюджет 3200 рублей. Вы НЕ обязуетесь редактировать ВСЕ объявления - можете сделать 50 объявлений? Уже хорошо. Выплаты сразу же после выполнения Вашей работы.

2 года назад
guest_16441920047105
2 года в сервисе
Был
2 года назад