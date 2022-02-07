Проверить и исправить карточки озон

Редактирование и КорректураЗакрыт14 заявок762 просмотра
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На Озоне - проверить существующие карточки товаров и изменить где нужно: - фотографии -

- переписать уникальный текст для карточки на озон, использовав максимально ключевые слова.

Карточки товаров
2 года назад
guest_16442415892182
2 года в сервисе
Был
2 года назад