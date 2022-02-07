Проверить и исправить карточки озон

Задача: по шаблону отредактировать объявления на авито. Работа легкая. В каждом объявлении отредактировать пару предложений по шаблону, который я Вам предоставлю. Объявлений 3200, на всё бюджет 3200 рублей. Вы НЕ обязуетесь редактировать ВСЕ объявления - ...
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На Озоне - проверить существующие карточки товаров и изменить где нужно: - фотографии -
- переписать уникальный текст для карточки на озон, использовав максимально ключевые слова.
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